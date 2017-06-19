Кондратьев: первый матч Кубка конфедераций в Сочи прошел на высоком организационном уровне

По словам губернатора, в Сочи все организовано так, чтобы и туристам, и болельщикам было комфортно

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Первый для Сочи матч в рамках Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии прошел на высоком организационном уровне. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сборная Германии одержала победу над командой Австралии со счетом 3:2 на стадионе "Фишт".

"Матч прошел на высоком организационном уровне, безопасность гостей находится на особом контроле. Мы делаем все возможное, чтобы безопасность в Сочи была стопроцентной, ведь матчи проходят в разгар курортного сезона. И сейчас все организовано так, чтобы и туристам, и болельщикам было комфортно", - сказал Кондратьев.

По словам главы Кубани, во время Кубка конфедерации в Сочи дополнительно работают 85 медиков, непосредственно на стадионе во время матчей дежурят 16 медицинских бригад. Кроме того, для работы на соревнованиях край закупил 20 новых машин скорой помощи, а сочинские больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.