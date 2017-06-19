Тренер австралийцев разочарован поражением в матче Кубка конфедераций с немцами

Ангелос Постекоглу также посетовал на то, что его команда пропустила первый гол очень рано

В понедельник в Сочи в матче первого тура группового этапа сборная Германии выиграла у команды Австралии со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44, с пенальти) и Леон Горецка (48). У проигравших отличились Томми Рогич (41) и Томи Юрич (56). Второй гол австралийцев был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам.

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу выразил разочарование поражением в матче Кубка конфедераций от команды Германии. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Я рад тому, как показали себя игроки, нам сначала было сложно собраться, переключиться на игру, мы давали слишком много пространства, может, это было выражением уважения к сопернику, было немного выходов один на один. Во втором тайме мы собрались, работали умнее, более слаженной была оборона. Мы разочаровались, мы не приехали сюда проигрывать", - сказал Постекоглу.

Он также посетовал на то, что его команда пропустила первый гол "очень рано". "Это бывает, мы пытаемся учиться", - пояснил тренер. "Мы смотрим вперед, характера хватает, смелости, - добавил он. - Они (игроки сборной Австралии - прим. ТАСС) вышли, они выложились, вели себя так, как хотелось бы".

В группе B также выступают сборные Чили и Камеруна, которые свой матч провели в воскресенье, встреча завершилась победой чилийцев - 2:0. В турнирной таблице лидируют чилийцы с тремя очками, на второй строчке немцы (3), на третьей австралийцы (0), на четвертой камерунцы (0). В следующем туре лучшие две команды группы проведут очную встречу, которая пройдет в Казани 22 июня. Матч Камерун - Австралия состоится в тот же день в Санкт- Петербурге.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.