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19 июня, 19:39
Глава Сочи пригласил коллег из городов-побратимов на ЧМ-2018
Антон Новодережкин/ТАСС
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Анатолий Пахомов отправил приглашения на церемонии открытия павильона для болельщиков Кубка конфедераций

СОЧИ, 19 июня. / ТАСС/. Мэр Сочи Анатолий Пахомов отправил своим коллегам, главам городов-побратимов приглашения посетить курорт в 2018 году, в дни чемпионата мира по футболу. Открытки с видами города ушли адресатам из павильона для болельщиков Кубка конфедераций, установленного перед входом на трибуны сочинского стадиона "Фишт", сообщила в понедельник пресс-служба администрации Сочи.

Зона приветствия зрителей футбольных матчей построена в виде носа корабля. "На церемонии открытия [павильона] глава города Анатолий Пахомов подписал и отправил приветствия мэрам всех сочинских городов-побратимов. Он пригласил коллег посетить Сочи в дни чемпионата мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении мэрии курорта.

Городами-побратимами Сочи являются Челтенхэм (Великобритания), Ментон (Франция), Римини (Италия), Эспо (Финляндия), Лонг-Бич (США), Трабзон (Турция), Пярну (Эстония), Вэйхай (Китай) и Баден-Баден (Германия).

Павильон гостеприимства, где также можно купить сувениры в морской тематике или сделать временную татуировку-наклейку с символикой Кубка конфедераций, будет работать у "Фишта" в дни проведения матчей турнира.

Кубок конфедераций проводится в РФ с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи в понедельник проходит матч с участием сборных Австралии и Германии. 21 июня сыграют сборные Мексики и Новой Зеландии, 25 июня - Германии и Камеруна. Также в Сочи 29 июня состоится один из полуфиналов. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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