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Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в Петербурге
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В четверг камерунцы проведут второй матч на Кубке конфедераций - 2017 против команды Австралии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной Камеруна вышли на первую тренировку в Санкт-Петербурге под музыку, как и накануне на первый матч Кубка конфедераций против чилийцев. Занятие команды состоялось на стадионе "Турбостроитель".

В воскресенье команда Камеруна в Москве проиграла сборной Чили со счетом 0:2. Камерунцы запомнились ярким приездом на стадион "Спартак" - футболисты вышли из автобуса под музыку и в ритме танца проследовали в раздевалку.

С музыкой камерунцы приехали и на первую тренировку в Санкт-Петербурге, где в четверг им предстоит сыграть с австралийцами. На этот раз магнитолу доверили защитнику Адольфу Тейку, который ранее выступал за российские клубы "Терек" и "Краснодар".

Как сообщил ТАСС пресс-атташе сборной Камеруна Венсан Де Поль Атангана, футболисты команды обошлись без травм в первом матче, и все находящиеся в заявке игроки приняли участие в тренировке. В течение 15 минут, в которые журналисты могли наблюдать за занятием, погода сменилась дважды. Когда камерунцы приехали на "Турбостроитель", было ясно и солнечно, затем небо быстро затянулось тучами и прошел кратковременный ливень, после чего снова установилась ясная погода.

Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии пройдет в Санкт-Петербурге 22 июня. Игра начнется в 18:00 мск.

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