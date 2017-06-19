Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной Камеруна вышли на первую тренировку в Санкт-Петербурге под музыку, как и накануне на первый матч Кубка конфедераций против чилийцев. Занятие команды состоялось на стадионе "Турбостроитель".
В воскресенье команда Камеруна в Москве проиграла сборной Чили со счетом 0:2. Камерунцы запомнились ярким приездом на стадион "Спартак" - футболисты вышли из автобуса под музыку и в ритме танца проследовали в раздевалку.
С музыкой камерунцы приехали и на первую тренировку в Санкт-Петербурге, где в четверг им предстоит сыграть с австралийцами. На этот раз магнитолу доверили защитнику Адольфу Тейку, который ранее выступал за российские клубы "Терек" и "Краснодар".
Афровидение продолжается pic.twitter.com/aRTzB0gMyd— OlegK (@koshelevoleg) 19 июня 2017 г.
Как сообщил ТАСС пресс-атташе сборной Камеруна Венсан Де Поль Атангана, футболисты команды обошлись без травм в первом матче, и все находящиеся в заявке игроки приняли участие в тренировке. В течение 15 минут, в которые журналисты могли наблюдать за занятием, погода сменилась дважды. Когда камерунцы приехали на "Турбостроитель", было ясно и солнечно, затем небо быстро затянулось тучами и прошел кратковременный ливень, после чего снова установилась ясная погода.
Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии пройдет в Санкт-Петербурге 22 июня. Игра начнется в 18:00 мск.