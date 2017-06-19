Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в Петербурге

В четверг камерунцы проведут второй матч на Кубке конфедераций - 2017 против команды Австралии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной Камеруна вышли на первую тренировку в Санкт-Петербурге под музыку, как и накануне на первый матч Кубка конфедераций против чилийцев. Занятие команды состоялось на стадионе "Турбостроитель".

В воскресенье команда Камеруна в Москве проиграла сборной Чили со счетом 0:2. Камерунцы запомнились ярким приездом на стадион "Спартак" - футболисты вышли из автобуса под музыку и в ритме танца проследовали в раздевалку.

С музыкой камерунцы приехали и на первую тренировку в Санкт-Петербурге, где в четверг им предстоит сыграть с австралийцами. На этот раз магнитолу доверили защитнику Адольфу Тейку, который ранее выступал за российские клубы "Терек" и "Краснодар".