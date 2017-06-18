Систему видеоповторов нужно максимально модернизировать

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Эксперт: сборной России в матче с португальцами нужно уделять внимание не только Роналду
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Ролан Гусев считает, что зацикливаться только на Криштиану Роналду недопустимо

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболистам сборной России в матче группового этапа Кубка конфедераций с португальцами нужно уделять внимание не только Криштиану Роналду, но и каждому игроку команды в отдельности. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом футболист ЦСКА и "Динамо" Ролан Гусев.

Матч Португалия - Россия пройдет в среду в Москве. 32-летний Роналду, четыре раза признававшийся лучшим игроком мира, является капитаном португальский сборной.

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"Безусловно, Криштиану Роналду - один из лучших игроков мира, но зацикливаться только на нем недопустимо. В сборной Португалии прекрасно играют Нани, Куарежма, Андре Силва - каждый из них может решить исход матча. Нашей сборной нужно проявить максимальную выдержку и хладнокровие", - отметил Гусев.

Сборная России в матче открытия Кубка конфедераций, который состоялся 17 июня в Санкт-Петербурге, обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В другой встрече группы А португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

"Сборная России должна понимать, что в матче с командой Португалии будут абсолютно другие скорости и абсолютно другой уровень мастерства соперников. Считаю, что в матче с командой Новой Зеландии наша сборная не выложилась на все 100 процентов. Была ли это недооценка соперника или экономия сил - покажет уже матч с португальцами", - сказал он.

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По словам собеседника ТАСС, встреча команд Португалии и Мексики произвела на него положительное впечатление. "Повторюсь, сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Команда Мексики - победитель Золотого кубка КОНКАКАФ. Когда смотришь такой матч, то несомненно получаешь только удовольствие, а главное можешь отметить для себя, чего можно ожидать в матчах со сборной России", - сказал Гусев.

Систему видеоповторов нужно максимально модернизировать

В матче Португалия - Мексика впервые в истории Кубка конфедераций применяется система видеоповторов, с помощью которой на 21-й минуте был отменен гол игрока сборной Португалии Андре Гомиша.

"Применение системы видеоповторов, на мой взгляд, абсолютно допустимо, но систему нужно максимально модернизировать. На мой взгляд, сейчас время принятия решения - слишком долгое, но это дело времени", - отметил Гусев.

Сборная России сыграет с командой Португалии на стадионе "Спартак" 21 июня, начало - в 18:00 мск. Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

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