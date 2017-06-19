Безбарьерная среда создана в зонах гостеприимства к Кубку конфедераций в Сочи

Как рассказала журналистам заместитель главы города-курорта Ирина Романец, зоны гостеприимства в Сочи можно назвать эталонными по безбарьерной среде

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Маршруты гостеприимства, созданные в Сочи к Кубку конфедераций, полностью соответствуют требованиям безбарьерности. Об этом сообщила журналистам заместитель главы города-курорта Ирина Романец.

"Зоны гостеприимства, то есть 73 маршрута, по которым будут передвигаться болельщики матчей Кубка конфедераций в Сочи, можно назвать эталонными по безбарьерной среде", - сказала вице-мэр Сочи.

По словам Романец, после проведения в Сочи Паралимпиады 2014 года поменялся ряд требований к объектам, которые должны быть доступны для людей с инвалидностью. "Исчезло понятие "условно доступный" объект. Если раньше достаточно было для аптеки иметь кнопку вызова сотрудника, сейчас инвалид-колясочник должен иметь возможность самостоятельно посетить аптечный пункт", - отметила она.

Всего к Играм-2014 в Сочи были приведены к условиям доступности 1440 объектов. Олимпийский стадион "Фишт", где в понедельник пройдет матч Кубка конфедераций с участием сборных Германии и Австралии, реконструировался уже с учетом новых требований строительных норм и правил.

Кубок конфедераций проходит в РФ с 17 июня по 2 июля 2017 года.

На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня сыграют сборные Мексики и Новой Зеландии, 25 июня - Германии и Камеруна. Также в Сочи 29 июня состоится один из полуфиналов.