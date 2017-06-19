Помощь добровольцев

В понедельник в городе пройдет матч группы B между сборными Германии и Австралии

Вскоре площадь была заполнена жителями самых разных стран и регионов России. С ними на разных языках общались волонтеры в ярко-красной форме, заметной издалека. Они раздавали флаеры и показывали, как быстрее всего попасть на нужные трибуны.

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Небольшие группы болельщиков начали заполнять площадь перед стадионом "Фишт" в Сочи за несколько часов до первого для города матча Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии. Специально для них заиграл небольшой оркестр, под музыку которого болельщиков развлекали одетые в строгие костюмы мимы.

Небо надо городом было пасмурным, изредка шел дождь, но никого это не пугало - гости быстро разобрали дождевики в окрестных магазинах и прогуливались в них у пунктов пропуска.

Гости футбольного матча начали прибывать на площадь уже после полудня. Сначала это были небольшие группы людей, которые ходили по тротуарам возле олимпийского факела, делали селфи и сидели в кафе в окрестностях стадиона. Затем стали появляться первые болельщики с флагами, они просили волонтеров заснять их на фоне стадиона "Фишт". Семье из Австралии стадион очень понравился. "Это очень величественное зрелище - и стадион и весь Олимпийский парк, мы очень воодушевлены увиденным и надеемся, что игра будет не хуже", - сказал Ричард, приехавший вместе с супругой из Сиднея.

В это время к стадиону подошла группа молодых людей в тельняшках и бескозырках, с флагами Севастополя и сшитым большим российским триколором. "Мы все служили, все моряки, сами играем, любим футбол. Мы приехали посмотреть Сочи, красивый футбол, и показать, что есть такой легендарный город - Севастополь, что это Россия и мы вместе с Россией", - поделился один из севастопольцев Антон Барымский.

"Смотрим каждый матч наших, переживаем. У нашей сборной хорошие шансы, учитывая, что вчера Мексика и Португалия сыграли вничью, это нам на руку. Они сильные команды, но нам по силам. Мы обязательно приедем в следующем году, хотим посетить Сочи, Казань, Ростов", - добавил он.

Помощь добровольцев

Периодически болельщики сбивались с нужного маршрута, тогда им на помощь приходили волонтеры. Один из них, Эдуард, говорит, что для них нет вопросов, на которые они не могут дать ответ.

"Вопросы чаще всего про то, где находится билетный центр, центр оформления паспорта болельщика. Спрашивают, как добраться из Сочи до Олимпийского парка и обратно, где найти ближайшие банкоматы, где поймать такси и так далее. Мы отвечаем на все вопросы, вопросы разного характера", - сказал он.