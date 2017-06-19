В Подмосковье мобилизованы ресурсы экстренной линии "112" в дни Кубка Конфедераций

Вызовы принимают операторы со знанием английского, немецкого, французского и финского языков, а также сурдопереводчики для удобства людей с нарушениями речи и слуха

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спасательные службы Московской области мобилизовали все возможности единой линии экстренных служб "112" для обработки обращений граждан на время проведения футбольного Кубка конфедераций.

Как сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, вызовы принимают операторы со знанием английского, немецкого, французского и финского языков, а также сурдопереводчики для удобства людей с нарушениями речи и слуха.

"На территории Подмосковья в период проведения Кубка конфедераций (проходит с 17 июня - 2 июля) спасательные подразделения и службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности", - приводятся в сообщении слова Пестова. Сурдопереводчики будут принимать сообщения в программе для видео-вызовов Skype по номеру Help112mo, пояснили ТАСС в пресс-службе.

Также спасатели вскоре начнут принимать сообщения о происшествиях на линию 112 с помощью смс-сообщений, говорится в сообщении. Эта работа почти завершена, однако точные сроки внедрения нового механизма пока не известны, пояснили ТАСС в пресс-службе Пестова. Ранее сообщалось, что жители Подмосковья смогут отправлять смс-сообщения о происшествиях на номер 112 к концу лета 2017 года.

Кубок конфедераций обслуживают восемь аэропортов и автовокзалов Подмосковья: аэропорты Домодедово, Шереметьево, Жуковский и автовокзалы Каширы, Клина, Красноармейска, Серпухова и Электрогорска. Это ключевые транспортные объекты для спасателей и правоохранительных органов Московской области во время Кубка.

Московские матчи Кубка конфедераций пройдут на столичном стадионе "Спартак" 18 июня (играют сборные Камеруна и Чили), 21 июня (России и Португалии), 25 июня (Чили и Австралии) и 2 июля (матч за 3-е место). Транспортный комплекс области ожидает роста пассажиропотока между областью и столицей в эти дни.

Кубок конфедераций - футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой FIFA. Он предваряет чемпионат мира (ЧМ) по футболу и проходит ровно за год до него в стране-хозяйке ЧМ.