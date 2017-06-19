Определены стартовые составы команд Австралии и Германии на матч Кубка конфедераций

Матч пройдет в понедельник в Сочи, начало в 18:00

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Стали известны стартовые составы сборных Австралии и Германии на матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В составе сборной Германии с первых минут сыграют: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Юлиан Дракслер (капитан команды), Леон Горецка, Сандро Вагнер, Ларс Штиндль, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Юлиан Брандт, Себастьян Руди.

У команды Австралии на поле появятся: Мэти Райан, Милош Дегенек, Марк Миллиган (капитан команды), Мэтью Леки, Бэйли Райт, Томи Юрич, Аарон Муй, Азиз Бехич, Трент Сейнсбери, Массимо Луонго, Томми Рогич.

Матч пройдет в понедельник в Сочи, начало в 18:00.