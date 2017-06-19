Мэр: опыт проведения Кубка конфедераций поможет Сочи при подготовке к ЧМ-2018

Мэр города отметил, что предстоит еще многое сделать для подготовки к мировому первенству

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Власти Сочи намерены использовать опыт проведения матчей Кубка конфедераций для дальнейшей подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава города-курорта Анатолий Пахомов.

"Кубок для нас - это не репетиция, а событие. Репетиций было много, у нас были тестовые матчи (товарищеский матч сборных России и Бельгии, финал Кубка России - прим. ТАСС), мы их достойно отработали. Опыт - это, конечно, великое дело, мы готовимся [к чемпионату мира], это для нас еще один шаг вперед. Когда мы Кубок конфедераций закончим, увидим определенные недоработки, которые нам надо будет реализовать, надо будет поработать над фан-зоной, отработать культурные мероприятия", - рассказал о планах, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, мэр Сочи.

Пахомов отметил, что сразу после Кубка конфедераций "работы будет в два раза больше". "У нас единая команда с краем, мы работаем в содружестве. И только закончится Кубок конфедераций, мы начнем готовиться к новым мероприятиям. Это конкурс "Новая Волна", которая будет здесь, между "Фиштом" и "Сочи Парком", потом Всемирный фестиваль молодежи и студентов, все начнем сначала - транспортный план и безопасность", - отметил он.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня - Германия и Камерун. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.