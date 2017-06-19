о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
19 июня, 16:39
Мэр: опыт проведения Кубка конфедераций поможет Сочи при подготовке к ЧМ-2018
Ближайшие матчи
19 июня, 18:00
Австралия
Германия
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
расписание всех игр
Мэр города отметил, что предстоит еще многое сделать для подготовки к мировому первенству

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Власти Сочи намерены использовать опыт проведения матчей Кубка конфедераций для дальнейшей подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава города-курорта Анатолий Пахомов.

Смотрите также
Мутко: Сочи подошел к Кубку конфедераций с высоким уровнем готовности

"Кубок для нас - это не репетиция, а событие. Репетиций было много, у нас были тестовые матчи (товарищеский матч сборных России и Бельгии, финал Кубка России - прим. ТАСС), мы их достойно отработали. Опыт - это, конечно, великое дело, мы готовимся [к чемпионату мира], это для нас еще один шаг вперед. Когда мы Кубок конфедераций закончим, увидим определенные недоработки, которые нам надо будет реализовать, надо будет поработать над фан-зоной, отработать культурные мероприятия", - рассказал о планах, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, мэр Сочи.

Пахомов отметил, что сразу после Кубка конфедераций "работы будет в два раза больше". "У нас единая команда с краем, мы работаем в содружестве. И только закончится Кубок конфедераций, мы начнем готовиться к новым мероприятиям. Это конкурс "Новая Волна", которая будет здесь, между "Фиштом" и "Сочи Парком", потом Всемирный фестиваль молодежи и студентов, все начнем сначала - транспортный план и безопасность", - отметил он.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня - Германия и Камерун. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Сочи встречает первый матч Кубка конфедераций под музыку оркестра
19 июня, 17:33
Определены стартовые составы команд Австралии и Германии на матч Кубка конфедераций
19 июня, 17:08
Онлайн. Австралия - Германия
19 июня, 17:05
Многие театры Казани переведут спектакли на английский язык во время Кубка конфедераций
19 июня, 16:47
Доля просмотра матча открытия Кубка на "Матч ТВ" среди мужчин от 18 лет составила 27,6%
19 июня, 16:40
Крупнейший автоперевозчик Подмосковья усилил безопасность автобусов к Кубку конфедераций
19 июня, 16:10
Албин: эксплуатация рулонного газона - самый дешевый вариант для арены в Петербурге
19 июня, 15:48
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.