Крупнейший автоперевозчик Подмосковья усилил безопасность автобусов к Кубку конфедераций

Водители автобусов прошли дополнительные инструктажи о действиях при возникновении нештатных или чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Крупнейший автоперевозчик Московской области - ГУП МО "Мострансавто" усилил безопасность автобусов и защищенность объектов транспортной инфраструктуры на время Кубка конфедераций по футболу, который проходит с 17 по 2 июля в России. Об этом говорится в сообщении Мострансавто.

"Во всех филиалах обеспечен дополнительный контроль транспортных средств перед выходом на линию, осуществляется проверка работы систем видеонаблюдения, связи, кнопок тревожных сигнализаций, исправности освещения", - говорится в сообщении.

Московские матчи Кубка конфедераций пройдут на столичном стадионе "Спартак" 18 июня (играют сборные Камеруна и Чили), 21 июня (России и Португалии), 25 июня (Чили и Австралии) и 2 июля (матч за 3-е место). Несмотря на то, что пассажиропоток в эти дни в области может вырасти, автобусы будут работать в штатном режиме, сообщили в Мострансавто.

Водители прошли дополнительные инструктажи о действиях при возникновении нештатных или чрезвычайных ситуаций, например, если в салоне появится подозрительный или бесхозный предмет.

Также Мострансавто разместил в салонах автобусов памятки, как действовать при возникновении ситуаций террористического характера. Бегущая строка будет информировать пассажиров о правилах поведения в случае обнаружения бесхозных вещей, предметов или подозрительных лиц.

Помимо государственного предприятия "Мострансавто" общественный транспорт в Подмосковье контролируют несколько частных компаний. Из них крупнейшие - ООО "Ранд-Транс", Группа компаний "Автолайн", ООО "Балашиха-экспресс" и ГК "Регион Авто". Они об усилении мер безопасности на своих маршрутах не заявляли.

Кубок конфедераций - футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой FIFA. Он предваряет чемпионат мира (ЧМ) по футболу и проходит ровно за год до него в стране-хозяйке ЧМ. Турнир проходит на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира.