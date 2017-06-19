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Минздрав Татарстана: две бригады ФМБА работают в Казани во время Кубка конфедераций
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Медицинские учреждения Казани работают в круглосуточном режиме для оказания различной медицинской помощи футболистам, волонтерам, журналистам, делегации ФИФА и различному обслуживающему персоналу

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Две бригады Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) прибыли для работы в Казани в дни проведения в городе Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин.

По его словам, медицинские учреждения Казани работают в круглосуточном режиме для оказания различной медицинской помощи футболистам, волонтерам, журналистам, делегации ФИФА и различному обслуживающему персоналу. "Для усиления оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационных и химических чрезвычайных ситуациях в период проведения Кубка конфедераций в Казани прибыли специалисты Федерального медико-биологического агентства. В условиях игр Кубка конфедераций в Казани работают две бригады ФМБА. На Универсиаде у нас работало до 150 специалистов ФМБА с необходимым медицинским оборудованием, анализаторами", - сказал Вафин.

Республиканский министр здравоохранения отметил, что медики Казани готовы работать с экзотическими для России болезнями, которые могут завести из других стран футбольные болельщики.

"Мы готовы к работе с экзотическим болезнями, соответствующие учения были проведены с подразделениями Роспотребнадзора в рамках готовности завоза особо опасных инфекций. У нас есть запас необходимых сил и средств защиты. В данном случае пока из числа гостей, обслуживающего персонала подобных случаев не было, но мы готовы к завозу особо опасных инфекций. Все регламенты отработаны, есть постановления, работают специальные посты в аэропорту", - сказал Вафин.

Он добавил, что во время проведения Универсиады были случаи завоза особо опасных инфекций. "Но мы предприняли ряд экстренных мер по недопущению распространения инфекций. Все эти меры были эффективны", - добавил министр здравоохранения Татарстана.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, турнир завершится 2 июля.

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