Движение транзитного транспорта по Нижнему Новгороду могут ограничить во время ЧМ-2018

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе 1/4 финала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Вопрос ограничения движения транзитного транспорта по Нижнему Новгороду во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года обсуждался в понедельник на заседании регионального парламента. Соответствующее предложение внес председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"По оценкам специалистов, через год транспортный поток будет увеличен как минимум на 30-40%. Нагрузка на город будет сумасшедшая. Есть предложение проработать вопрос министерству транспорта региона, чтобы реализовать проект с применением пропускной системы", - сказал он.

В 2013 году правительство региона уже ввело временное ограничение для движения большегрузного транзитного транспорта. Оно касается движения по Борскому мосту (трасса Р159 "Нижний Новгород - Киров") в определенный период времени - в пятницу, субботу и воскресенье в пиковые часы. В июле 2017 года это ограничение заканчивается.

"Предложения депутатов имеют право на жизнь и абсолютно позитивно скажутся на движении в Нижнем Новгороде. Нам необходимо подготовиться с правовой точки зрения к реализации данного документа, нужно понять, кто будет заниматься решением этого вопроса, насколько он повлияет с экономической точки зрения. Нужно проанализировать, где мы будем скапливать транзитный транспорт. Ограничение не коснется жителей области и промышленных предприятий региона", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Герасименко, отвечая на вопрос ТАСС о введении ограничений.

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе 1/4 финала. Региональная программа подготовки Нижегородской области к чемпионату предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников составил 71 млрд рублей, из них половина - федеральные средства. Многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.