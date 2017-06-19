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Матч Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии обслужит арбитр Гассама
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Встреча пройдет 21 июня в Сочи на стадионе "Фишт"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Арбитр Бакари Гассама из Гамбии обслужит матч группового этапа Кубка конфедераций по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Помогать главному арбитру будут представитель Бурунди Жан-Клод Бирумушаху и кениец Марва Ранге, резервным судьей станет Абделькадер Зитуни из Таити.

Матч группы А Мексика - Новая Зеландия пройдет 21 июня в Сочи на стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск. В первом туре сборная Мексики сыграла вничью с командой Португалии со счетом 2:2, а новозеландцы проиграли сборной России (0:2).

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и продлится до 2 июля.

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