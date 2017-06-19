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Эксперт: введение системы видеопомощи судьям добавила интереса к Кубку конфедераций
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По словам судьи Алексея Николаева, система видеопомощи арбитрам со временем может быть применена в чемпионате России

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Введение системы видеопомощи арбитрам усилило зрительский интерес к матчам Кубка конфедераций по футболу. Такое мнение ТАСС высказал судья Алексей Николаев.

В составе бригады видеосудей входят два арбитра и ассистент, следящий за определением офсайда. Система видеопомощи используется Международной федерации футбола (ФИФА) на турнире в качестве эксперимента. За два дня Кубка конфедераций судьи уже трижды обратились к видеоарбитрам: один раз на матче Португалия - Мексика и дважды - в игре Камерун - Чили.

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"Главное, чтобы судьи принимали правильные решения. Да, есть паузы в игре, но тем это и интересно, поскольку есть фактор ожидания от видеоарбитров во время игры, - сказал Николаев. - Не хотелось, чтобы такие паузы обедняли игру. Но главное, чтобы не было ошибок".

По словам Николаева, система видеопомощи арбитрам со временем может быть применена в чемпионате России. "Мы идем в ногу со временем, есть требования ФИФА и УЕФА. Другой вопрос, нужны люди, которые бы реально понимали, кто такой этот видеоинспектор, отладить взаимодействие с ним", - подчеркнул он.

Ранее президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио сообщил, что система видеопомощи арбитрам будет применена в чемпионате страны с сезона-2017/18. Система видеоповторов была опробована в международных товарищеских матчах и на нескольких турнирах, например, на клубном чемпионате мира и на чемпионате мира среди молодежных команд. Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.

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