Встреча группы A пройдет 21 июня в Москве

ТАСС, 19 июня. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча группы A пройдет 21 июня на стадионе "Спартак" в Москве, начало - 18:00 мск.

Линейными арбитрами назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым судьей - словенец Дамир Скомина, видеоассистентами - бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник.

В первом туре сборная России обыграла команду Новой Зеландии (2:0), португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани, турнир завершится 2 июля.