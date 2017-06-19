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Итальянский судья Рокки обслужит матч Кубка конфедерации Россия - Португалия
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Встреча группы A пройдет 21 июня в Москве

ТАСС, 19 июня. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча группы A пройдет 21 июня на стадионе "Спартак" в Москве, начало - 18:00 мск.

Линейными арбитрами назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым судьей - словенец Дамир Скомина, видеоассистентами - бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник.

В первом туре сборная России обыграла команду Новой Зеландии (2:0), португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани, турнир завершится 2 июля.

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