Путин не планирует посещать матч между сборными России и Португалии 21 июня

ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вряд ли сможет посетить поединок сборных России и Португалии 21 июня в рамках Кубка конфедераций в связи с напряженным рабочим графиком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"21 июня у него достаточно напряженный график, и по времени пока выглядит так, что он не успевает", - сказал Песков. "У него пока это не планируется", - добавил пресс-секретарь.
"На неделе, естественно, очень тяжело президенту выбираться", - пояснил Песков.
В минувшую субботу Путин посетил матч-открытие Кубка конфедерации в Санкт-Петербурге, в котором сборная Россия выиграла у команды Новой Зеландии со счетом 2:0.