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Журова: тысячи чилийских болельщиков расскажут всему миру о безопасности ЧМ-2018
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По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам, то, что в Россию приехали около десяти тысяч чилийцев, говорит о многом

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тысячи чилийцев, которые приехали в Россию на Кубок конфедераций, через социальные сети донесут до других поклонников футбола информацию о том, что чемпионат мира 2018 года будет организован на хорошем уровне и оснований опасаться за свою безопасность у них быть не должно. Такое мнение в пресс-центре для неаккредитованных журналистов высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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В воскресенье чилийская команда в Москве со счетом 2:0 победила сборную Камеруна в своем первом матче на турнире.

"То, что в Россию приехали около десяти тысяч чилийцев, говорит о многом. Для них Россия - не ближний свет, однако это не остановило их в стремлении поддержать свою команду. Сегодня, думаю, они хорошо проводят время в Москве и, разумеется, будут делиться своими впечатлениями с другими болельщиками, в том числе и в социальных сетях", - сказала Журова.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Турнир завершится 2 июля.

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