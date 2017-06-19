Футболист сборной России Миранчук назвал видеоповторы данностью, которую нужно принять

В матчах Кубка конфедераций 2017 года в России уже трижды использовалась система видеопомощи арбитрам

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по футбол Алексей Миранчук назвал систему видеопомощи арбитрам (VAR) данностью, которую нужно принять. Об этом он сообщил журналистам.

"По поводу системы видеоповторов мы встречались с людьми. Нам сказали, что нужно привыкнуть. Какая бы ситуация ни была, будет повтор и примут то решение, которое честное и правильное. Видеоповторы - это данность, которую нужно принять", - считает Миранчук.

В понедельник сборная России провела тренировку на стадионе футбольного клуба ЦСКА в Москве в рамках подготовки ко второму туру Кубка конфедераций. В субботу в стартовом матче турнира подопечные Станислава Черчесова выиграли у новозеландцев со счетом 2:0. В следующем матче российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе "Спартак" в Москве.

"Думаю, встреча с родными во время турнира добавляет поддержки в эмоциональном планы. В этом нет проблем, потому что это делается за несколько дней до игры, а не накануне матча", - сказал Миранчук.

"Сборная Португалии против мексиканцев играла грамотно, но первые 15 минут они начали от обороны. Это своеобразная тактика, но потом они показали, что нужно опасаться их контратак. Рады ли, что конкуренты потеряли очки? Нам нужно отталкиваться от своей игры", - добавил форвард сборной России.