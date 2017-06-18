Гилерме: сборной России по футболу важно будет хотя бы сыграть вничью с португальцами

По словам голкипера, сборная Португалии сильна не только Криштиану Роналду

"Первая игра с новозеландцами (победа россиян со счетом 2:0) была очень важна для нас, потому что должна была придать нам уверенности. Да, мы идем на первом месте, но для нас это ничего не значит. Впереди нас ждет важная и самая сложная игра против португальцев. Нам важно взять хотя бы одно очко в этой игре", - сказал Гилерме.

"Мы готовы к игре с командой Португалии, - продолжил вратарь сборной России. - Будет сложно, но у нас есть большой плюс - мы играем дома, болельщики будут нас поддерживать, это важно для нас. Ничья в матче Португалия - Мексика (2:2) не стала сюрпризом. Мое мнение, что видеоповоторы при офсайде это честно, я не против этой системы".

"Все знают, кто такой Криштиану Роналду. Но сборная Португалии сильна не только этим футболистом, у них много классных игроков, которые могут сделать результат", - заключил Гилерме.

Встреча Россия - Португалия состоится 21 июня на стадионе "Спартак" в Москве.