Учителя, блогеры, спортсмены, студенты отмечают, что очень любят спорт и мечтали приехать в Россию на Кубок конфедераций в качестве волонтера

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Волонтеры из 40 стран помогают в организации матчей Кубка конфедераций по футболу. Большинство из них стали завсегдатаями Олимпиады, Универсиады и чемпионатов мира. Учителя, блогеры, спортсмены, студенты отмечают, что очень любят спорт и мечтали приехать в Россию на Кубок конфедераций в качестве волонтера. Так, например, в Казани работают городские, спортивные и туристические добровольцы, которые не только помогают болельщикам ориентироваться на местности, но и рассказывают о достопримечательностях столицы Татарстана. "Мы подготовили 200 туристических волонтеров, которые будут работать ежедневно в красивых информационных шатрах (которые установлены в городе - прим. ТАСС) с 9 до 21, они будут обеспечивать туристов информационными материалами, объяснять, как добраться, что посмотреть, афишу мероприятий. У них было несколько модулей подготовки. Мы сделали большой акцент в их подготовке на знание туристических особенностей и объектов Татарстана", - сказал ТАСС председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

По его словам, задача туристических волонтеров состоит в том, чтобы рассказать о достопримечательностях Казани. "Они должны показать, что у нас есть, где что находится, как это можно посетить. В Казани работает Ассамблея волонтеров, которая очень давно и глубоко занимается подготовкой добровольцев, поэтому она велась в рамках этой организации. Туристические волонтеры только с Татарстана", - пояснил Иванов. Тонкости подготовки По данным департамента коммуникаций оргкомитета "Россия-2018", только в Казани на Кубке конфедераций задействованы 1236 волонтеров, из которых 113 иностранцы, приехавшие из Египта, Индонезии, Сербии, Казахстана, Чили, Колумбии, Китая и ряда других стран. "Все волонтеры прошли обучение, которое состоит из нескольких этапов. Во-первых, это обучение на базе волонтерского центра, и длительность подготовки зависит от направления и в среднем составляет 1-2 дня очных занятий и несколько дистанционных курсов. Во-вторых, функциональное обучение - волонтеры Кубка конфедераций будут задействованы на 20 функциональных направлениях. И, наконец, обучение на объекте, где волонтеры помогают организаторам: например, на стадионах, в волонтерских и аккредитационных центрах, в аэропортах", - отметили в оргкомитете. Многим болельщикам не заметен труд волонтеров, которые с раннего утра и до позднего вечера несут вахту на спортивных объектах, в пресс-центрах, на парковках возле шаттлов. Однако без их помощи, например, сложно разобраться в навигации по спортивным объектам, найти камеру хранения или получить пароль от wi-fi. Волонтеры из разных стран очень дружны между собой. "Существует стереотип, что россияне - очень хмурые, но мне так не кажется, потому что все очень приветливые и очень нам помогают, я рада быть здесь", - рассказала ТАСС волонтер из Индонезии Мита Сасмита, которая работает на Кубке конфедераций в Казани.

"В России мечты стали реальностью" По словам Сасмиты, у себя в стране она работает учителем, ведет блог. Женщина с 13 лет мечтала побывать на крупном спортивном соревновании. Россия, отмечает она, помогла сделать ее давнюю мечту реальностью. "Я - билетный волонтер. Мечтала побывать на крупном футбольном событии с 13 лет, и вот моя мечта сбылась, я здесь - на Кубке конфедераций. Я - фанат "Манчестер Юнайтед", если говорить о национальных сборных, то болею за Аргентину. Сейчас она не участвует в Кубке конфедераций, потому что сборная Чили выиграла Кубок Америки, но надеюсь, что на чемпионате мира они будут здесь", - отметила волонтер. По ее словам, в Казани ей даже удалось выиграть волонтерский конкурс: Сасмита оказалась в тройке счастливчиков, кто точно назвал счет мачта Россия - Новая Зеландия, который прошел 17 июня в Санкт-Петербурге и завершился победой россиян со счетом 2:0. "Я никогда до этого не была волонтером ни на одном спортивном мероприятии, более того, никогда не была в России и даже в Европе - самое дальнее, куда я выезжала - это Гонконг. Теперь я в Европе и на таком крупном событии. Я очень взволнована, рада, счастлива и чувствую большое гостеприимство города (Казани)", - добавила учительница из индонезийского города Депок. Бывалые волонтеры В отличие от Сасмиты, Добриц Инджич из Сербии не первый раз в России. До этого он приезжал сюда как турист, а также был в Казани в качестве волонтера на Универсиаде и чемпионате мира по водным видам спорта, в Сочи - на Олимпийских играх.

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"Знаю, что россияне очень ждали Кубок конфедераций и ждут чемпионат мира по футболу. На Кубке я работаю в медиа-центре. Моя задача - работать с фотографами в кортах", - сказал ТАСС сербский волонтер со стажем. Он уточнил, что в Сербии работает в Союзе тенниса. "Я люблю команды стран, которые плохо играют, не фавориты, например, мне нравится сборная Новой Зеландии. Также люблю сборную России, потому что мы братские страны", - добавил Инджич. По словам волонтера из Татарстан Камиллы Закировой, с Универсиады ей очень интересно общаться с коллегами из других стран. "Нас (волонтеров) отбирали с условиями, что мы знаем английский язык и можем помочь. Я волонтер рабочей зоны, помогаю журналистам во время пресс-конференций, слежу за порядком, естественно, не так, как служба безопасности, но немного", - отметила девушка. По словам Закировой, в работе волонтеров на Кубке конфедераций большое внимание уделено вопросам чрезвычайных ситуаций. "Например, нам говорили, что мы будем делать, если увидим, как люди посещают какие-либо экстремистские сайты. Ответы были разные. Наша основная задача - оперативно, правильно сориентироваться в различных ситуациях, это непростая работа", - добавила волонтер из Казани. Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, турнир завершится 2 июля.