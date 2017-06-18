о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
19 июня, 00:48
Арангис: чилийские футболисты испытывали давление в начале матча с камерунцами
Ближайшие матчи
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
расписание всех игр
По словам полузащитника, очень хорошо, что Алексис Санчес вышел на поле во втором тайме

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чили по футболу испытывала давление на первых минутах матча Кубка конфедераций с командой Камеруна. Об этом журналистам сообщил полузащитник чилийцев Чарлес Арангис.

Смотрите также
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций

В воскресенье сборная Чили со счетом 2:0 победила команду Камеруна в матче Кубка конфедераций. Игра прошла в Москве на стадионе "Спартак".

"В начале мы немного нервничали, атмосфера стадиона давила на нас, но нам удалось перебороть это чувство. Команда акклиматизировалась, было много моментов и много ошибок. Лично я был очень уставшим", - сказал Арангис.

"Алексис Санчес самый важный игрок в нашей команде, но, несмотря на это, в первой части мы показали, что нам есть, кем его заменить. К счастью, он вышел с нами на поле и смог помочь нам в этой игре", - добавил полузащитник. "С немцами будет такая же важная игра, как сегодня. Мы должны наслаждаться каждым матчем, но в то же время не забывать об ответственности", - заключил Арангис.

Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани не теряет оптимизма, несмотря на поражение. "Для нас было очень важно выиграть этот матч, но, видимо, не сегодня. Наверное, победа ждет нас впереди. Будем надеяться, что результат придет в следующем матче", - сказал Сиани.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В оставшихся встречах группового этапа сборная Чили сыграет с командами Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Оказали видеопомощь: чилийские футболисты победили камерунцев в матче Кубка конфедераций
19 июня, 02:14
Видаль: сборная Чили посвятила победу на Кубке конфедераций пострадавшим из-за наводнения
19 июня, 00:15
Сборные Австралии и Германии начинают выступление на Кубке конфедераций
19 июня, 00:06
Тренер чилийцев: видеоповторы в футболе - это эксперимент, надо привыкнуть к нему
18 июня, 23:59
Тренер сборной Камеруна отметил поддержку его команды российскими болельщиками
18 июня, 23:44
Уго Броос: видеоповторы в футболе важны, но они не должны прерывать матч
18 июня, 23:39
Голы и видеоповторы: португальцы и мексиканцы открыли Кубок конфедераций для Казани
18 июня, 23:12
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.