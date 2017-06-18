Арангис: чилийские футболисты испытывали давление в начале матча с камерунцами

По словам полузащитника, очень хорошо, что Алексис Санчес вышел на поле во втором тайме

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чили по футболу испытывала давление на первых минутах матча Кубка конфедераций с командой Камеруна. Об этом журналистам сообщил полузащитник чилийцев Чарлес Арангис.

В воскресенье сборная Чили со счетом 2:0 победила команду Камеруна в матче Кубка конфедераций. Игра прошла в Москве на стадионе "Спартак".

"В начале мы немного нервничали, атмосфера стадиона давила на нас, но нам удалось перебороть это чувство. Команда акклиматизировалась, было много моментов и много ошибок. Лично я был очень уставшим", - сказал Арангис.

"Алексис Санчес самый важный игрок в нашей команде, но, несмотря на это, в первой части мы показали, что нам есть, кем его заменить. К счастью, он вышел с нами на поле и смог помочь нам в этой игре", - добавил полузащитник. "С немцами будет такая же важная игра, как сегодня. Мы должны наслаждаться каждым матчем, но в то же время не забывать об ответственности", - заключил Арангис.

Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани не теряет оптимизма, несмотря на поражение. "Для нас было очень важно выиграть этот матч, но, видимо, не сегодня. Наверное, победа ждет нас впереди. Будем надеяться, что результат придет в следующем матче", - сказал Сиани.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В оставшихся встречах группового этапа сборная Чили сыграет с командами Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва).