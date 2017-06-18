Видаль: сборная Чили посвятила победу на Кубке конфедераций пострадавшим из-за наводнения

Также полузащитник считает, что система видеопомощи арбитрам, которая дважды применялась в ходе матча с камерунцами, является справедливой

В ночь на воскресенье поступили сообщения о том, что из-за дождей и снегопада, вызвавших наводнение в южных и центральных районах Чили, четыре человека погибли, несколько тысяч жителей остались без крова.

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Елена Полякова/. Сборная Чили посвятила свою победу в матче Кубка конфедераций над камерунцами пострадавшим в Чили из-за наводнения. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил игрок чилийской сборной Артуро Видаль.

"Хотелось бы посвятить победу всем пострадавшим в Чили в связи с непогодой. Я благодарю всех, кто поддерживал нас. Много болельщиков приехало сюда, они создали домашнюю обстановку", - сказал Видаль.

По его словам, система видеопомощи арбитрам, которая дважды применялась в ходе матча, является справедливой. "Мы сосредоточены во время игры, так что в этом смысле это новое правило создает определенные трудности. Лично я считаю, что это полезная и справедливая вещь, но к ней надо привыкнуть", - добавил он.

"Что касается игры, то я рад тому, как в итоге все сложилось. Мы были нацелены на ворота, показали атакующий футбол, которым порадовали всех болельщиков", - отметил Видаль.

Сборная Чили сыграет 22 июня в Казани с командой Германии, а затем 25 июня в Москве с австралийцами.