Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", начало - в 18:00 мск

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Команды Австралии и Германии сыграют в понедельник на сочинской арене "Фишт" в матче Кубка конфедераций по футболу. Чемпионы мира ранее никогда не выигрывали этот турнир, при этом немецкая сборная представлена в России экспериментальным составом. Наставник сборной Германии Йоахим Лев решил привезти на Кубок конфедераций, по сути, резервный состав, где лишь трое футболистов (защитники Шкодран Мустафи и Маттиас Гинтер, а также полузащитник Юлиан Дракслер) три года назад на бразильских полях завоевали титул сильнейшей команды мира. Крайние защитники Джошуа Киммих и Йонас Хектор являются основными игроками сборной, тогда как остальные лидеры команды получили отдых после непростого сезона.

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Сборная Германии считается фаворитом как предстоящего матча, так и всего турнира. Уровень футбола в Германии позволяет собрать сильную сборную даже из ближайших резервистов, многие из которых лишь в 2017 году дебютировали в национальной сборной. В составе команды Лева достаточно опытных игроков обороны, а также вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. Сборная Германии дважды играла на Кубке конфедераций (1999, 2005), в первом случае не сумев выйти из группы, а 12 лет назад на домашнем турнире заняв третье место. Остановили хозяев бразильцы, победив в полуфинале со счетом 3:2. Четвертый турнир австралийцев Сборная Австралии выступала на Кубке конфедераций трижды и даже сумела показать результат лучше, чем немцы, став второй 20 лет назад в Саудовской Аравии, а в 2001 году заняв третье место.

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Путевку в Россию сборная Австралии, которой руководит 51-летний уроженец Греции Ангелос Постекоглу, получила в 2015 году после победы на домашнем чемпионате Азии. Более 10 лет сборная Австралии входит в Азиатскую конфедерацию футбола, выступив на трех последних чемпионатах мира. В 2006 году под руководством Гуса Хиддинка команда даже вышла в 1/8 финала, где уступила будущим триумфаторам из Италии. Матч сборных Австралии и Германии начнется в 18:00 мск. Главным арбитром назначен Марк Гейгер из США. Накануне в стартовом матче группы В сборная Чили победила команду Камеруна (2:0). По итогам групповых турниров по две лучшие команды выходят в полуфинал. Матч за третье место и финал Кубка конфедераций будут сыграны 2 июля.