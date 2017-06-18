В матче Камерун - Чили (2:0) дважды была использована система видеопомощи арбитрам

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Елена Полякова/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) экспериментально используется на матчах Кубка конфедераций по футболу, поэтому игрокам и командам надо дать время привыкнуть к ней. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци.

Чилийцы победили команду Камеруна со счетом 2:0. Встреча состоялась в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве. Второй гол команды был засчитан после использования VAR, а в конце первого тайма забитый мяч Эдуардо Варгаса был отменен также при помощи этой системы.

"Если я правильно понимаю, это эксперимент, мы просто используем эту систему на Кубке конфедераций. К этому трудно привыкнуть, ведь раньше мы не ждали, пока кто-то посмотрит повтор, примет решение. По ходу первого тайма мы уже могли вести 1:0, но счет в итоге не был открыт, поэтому игроки были разочарованы. Мы пока не привыкли к этому, поэтому поживем - увидим", - сказал Пицци.

"Также нельзя не учесть, что пусть даже правильное, справедливое решение об отмене гола очень влияет на эмоции футболистов", - добавил он.

"Что касается матча, то мы хорошо справились с соперниками, несмотря на допущенные ошибки. Мы уверены в себе, команда у нас хорошая. Мы постоянно нацелены на создание моментов, что в итоге и продемонстрировали. Санчес подключился во втором тайме и помог, так что и он, и мы счастливы, что он хорошо себя чувствует и может выступать за сборную", - отметил тренер.

Сборная Чили сыграет 22 июня в Казани с командой Германии, а затем 25 июня в Москве с австралийцами.