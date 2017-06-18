Тренер сборной Камеруна отметил поддержку его команды российскими болельщиками

В стартовом матче группы B камерунцы уступили команде Чили со счетом 0:2

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Елена Полякова/. Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос отметил поддержку его команды на матче Кубка конфедераций с чилийцами. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

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Чилийцы победили команду Камеруна со счетом 2:0. Встреча состоялась в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве. Большая группа чилийских болельщиков поддерживала свою команду на стадионе, всего матч посетили 33 492 зрителя.

"Я видел этот стадион заранее, видел и другие, по- моему, просто роскошные стадионы. Сегодня было очень много болельщиков у чилийской команды. Всегда приятно, когда много болельщиков на встрече, но я слышал, что камерунцев поддерживали не только представители нашей страны, но и российские болельщики, это очень приятно". - сказал Броос.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.