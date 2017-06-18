Уго Броос: видеоповторы в футболе важны, но они не должны прерывать матч

Главный тренер сборной Камеруна заявил, что если к видеопомощнику обращаться несколько раз во время одной игры, это не будет приятно для футболистов

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Елена Полякова/. Видеоповторы, которые применялись во время матча Кубка конфедераций между командами Чили и Камеруна, были важны для хода игры, но постоянные перерывы будут неприятны футболистам. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер камерунцев Уго Броос.

Чилийцы победили команду Камеруна со счетом 2:0. Второй гол команды был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), а в конце первого тайма не был засчитан гол Эдуардо Варгаса. Встреча состоялась в воскресенье на стадионе "Спартак".

"Два раза его использовали во время матча сегодня, на мой взгляд, это важно, это факты, поэтому голы в итоге либо были засчитаны, либо нет. Если это будет происходить несколько раз во время одной игры, это не будет приятно для самих футболистов, это понятно", - сказал Броос.

Броос заявил, что команде не хватает опыта, чтобы на равных играть с такой мощной сборной Чили. "Я думаю, что мы побаивались в начале, мы знали, что будем играть против сильной команды. К 20-й минуте мы могли пропустить уже три гола, но повезло. Второй тайм мы сыграли хорошо, мне кажется, что такой игрой можно гордиться", - сказал тренер камерунцев.

"У нас молодая команда, я думаю, нам надо набраться опыта. Когда он будет, мы будем смотреться иначе. В рейтинге ФИФА разница у наших команд составляет 24 позиции. На самом деле, несмотря на это, я очень рад, что мы выступаем на Кубке конфедераций", - подытожил Броос.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.