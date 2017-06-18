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Роналду: сборная Португалии в порядке, не стоит бить тревогу
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Капитан португальцев заявил, что в матче с мексиканцами команда рассчитывала на другой результат

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу находится в прекрасном и спокойном состоянии, несмотря на ничью в матче Кубка конфедераций с мексиканцами, и нет причин бить тревогу. Такое мнение высказал капитан команды Криштиану Роналду, слова которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола.

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Встреча первого тура группового этапа группы А Португалия - Мексика завершилась со счетом 2:2. В составе португальцев забитыми мячами отметились Рикарду Куарежма (34-я минута) и Седрик Соареш (86), у мексиканцев отличились Хавьер Эрнандес (42) и Эктор Морено (90). Роналду был признан лучшим игроком матча.

"Ничья - не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы почти выиграли эту встречу, но пропустили гол на последних минутах, это футбол. Мы играем хорошо и продолжаем верить, что в случае победы в следующей игре мы практически обеспечим себе выход в плей-офф. Мы в порядке, не стоит бить тревогу, сейчас мы думаем только о следующей встрече", - поделился Роналду мыслями после матча.

Роналду не явился на пресс-конференцию после матча, что является нарушением регламента. Организаторы турнира заявили, что футболист выйдет в микст-зону для общения с журналистами после того, как ему обработают колено. Но и в микст-зоне португалец не остановился.

В следующем матче португальцы 21 июня в Москве встретятся со сборной России.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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