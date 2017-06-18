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18 июня, 22:53
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
15 фото
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
EPA/SERGEI ILNITSKY
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
EPA/SERGEI ILNITSKY
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18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чилийской команды

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Чили одержала победу над командой Камеруна со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей на московском стадионе "Спартак", присутствовало 33 492 зрителя.

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Голы забили Артуро Видаль (81-я минута) и Эдуардо Варгас (90). Второй гол чилийцев был засчитан после обращения к видеоассистенту. Изначально главный судья встречи Дамир Скомина отменил взятие ворот, но после использования системы видеопомощи арбитрам изменил свое решение.

В добавленное к первому тайму время Варгас отправил мяч в сетку ворот соперника, однако Скомина также отменил гол после просмотра видеоповтора - у форварда был зафиксирован офсайд. В первом матче игрового дня между командами Португалии и Мексики также из-за офсайда был отменен мяч, забитый португальским защитником Пепе.

Артуро Видаль был признан лучшим игроком матча.

До этого команды Камеруна и Чили провели один матч между собой, сборные встретились на чемпионате мира 1998 года. Тогда соперники победителя не выявили - 1:1. Сборная Чили дебютировала на Кубке конфедераций, в то время как камерунская команда проводит третий турнир, в 2003 году команда дошла до финала, где уступила сборной Франции.

Также в группе B выступают сборные Германии и Аргентины, которые свой матч проведут в понедельник в Сочи, начало - 18:00 мск. В следующем туре камерунцы 22 июня в Санкт-Петербурге сыграют с австралийцами, чилийцы - в тот же день в Казани с немцами.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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