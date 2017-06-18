Несколько раз по ходу матча в центре внимания оказывался главный судья аргентинец Нестор Питана после того, как обращался к помощи видеоассистентов

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборные Португалии и Мексики по футболу в первом матче Кубка конфедераций, который прошел в Казани, подарили зрителям бескомпромиссную игру и эффектные голы. Судья матча неоднократно обращался к помощи видеоассистентов, а после встречи похвалы удостоились "Казань-Арена" и организаторы турнира.

Встреча группы А завершилась со счетом 2:2. В составе португальцев забитыми мячами отметились Рикарду Куарежма (34-я минута) и Седрик Соареш (86), у мексиканцев отличились Хавьер Эрнандес (42) и Эктор Морено (90). Мексиканцы, как и пообещал накануне встречи на пресс- конференции главный тренер команды Хуан Карлос Осорио, не стали жаться к своим воротам перед действующими чемпионами Европы и с самого начала встречи начали прессинговать соперников по всему полю. Более высокое индивидуальное мастерство португальских игроков в итоге воплотилось в забитые мячи, но мексиканцы не сбавляли обороты даже после этого и вырвали ничью. Лучшим игроком встречи был признан лидер португальцев Криштиану Роналду, на счету которого голевая передача в моменте с точным ударом Куарежмы. Смелые мексиканцы и боязливые португальцы Главный тренер мексиканцев не скрывал, что остался доволен своими подопечными. "Обе команды начали игру в три нападающих, но в итоге они вынуждены были поменять схему; это говорит много о том, как мы смогли выполнить установку на игру, - отметил он. - У них вышли в стартовом составе такие сильные нападающие, как Нани, Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду, странно, что они смогли забить только на 34-й минуте, значит, мы смогли их сдержать. У нас были моменты в конце обоих таймов, иногда игра шла быстро от обороны в атаку. Повторюсь, мы выполнили план на игру, и это позволило нам забить".

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш признал, что соперник сыграл лучше. "Мы давали им слишком много пространства, постоянно теряли мяч. Когда они владели мячом, наши игроки бегали вокруг соперников, что означает, что команда стала бояться играть. Мы не выглядели уставшими, но мексиканцы играли очень динамично, тем более мы не всегда владели мячом", - признался он. Во время перерыва, по словам тренера, он призвал команду играть более агрессивно в атаке и больше использовать короткие передачи. "Однако реакции в начале второго тайма не последовало, поэтому я произвел замены. После этого игра стала получше, она стала более уравновешенной, сбалансированной. Итоговый результат справедлив, хотя, думаю, соперники сыграли даже лучше", - добавил Сантуш. Новые технологии в деле Несколько раз по ходу матча в центре внимания оказывался главный судья аргентинец Нестор Питана после того, как обращался к помощи видеоассистентов - технологии, которую Международная федерация футбола (ФИФА) на турнире тестирует. В первом тайме при счете 0:0 арбитр после консультации отменил гол Нани, верно зафиксировав у того положение "вне игры". Во второй раз Питана попросил помощи в моменте второго гола португальцев, но в итоге признал его правомерность. Отклики о новой технологии пока противоречивые. "Это новые правила, если футбол от них выиграет - отлично, но давайте внимательно к этому относиться, потому что не все до конца понимают правила, - отметил Сантуш. - Почему-то видеопомощник использовался только тогда, когда голы забивали мы. При этом большой вопрос, не придерживал ли кто- то нашего защитника в моменте с их вторым голом".

"Сегодня они (видеотехнологии - прим. ТАСС) помогли нам. Но, честно говоря, с ним игра становится немного другой, матч чаще останавливается", - признался Эрнандес. А вице-премьеру РФ, главе оргкомитета "Россия-2018" Виталию Мутко новшество понравилось. "Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки, - сказал Мутко. - Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали "вне игры", это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды и все решения приняли, сейчас все тестируют, и за этим будущее, это хорошее новшество у ФИФА". Посещаемость превысила ожидания Согласно объявлению диктора по стадиону, встреча собрала чуть меньше 34,5 тысяч зрителей. Еще накануне министр по молодежной политики и спорту республики Татарстан Владимир Леонов признался журналистам, что власти ожидают в районе 32 тысяч. Подавляющее большинство иностранных болельщиков, пришедших на матч, составили мексиканцы, что стало окончательно ясно по реакции трибун на объявление составов. Хотя наибольшие овации получил все- таки Роналду. Осорио на пресс-конференции отметил атмосферу стадиона. "Казань-Арена" меня просто поразила - атмосфера была замечательная, мы чувствовали поддержу трибун. И поле подготовлено отлично. Хочу поблагодарить всех причастных за прекрасную организацию", - заявил он. Россиянам предстоят непростые матчи Результат встречи вывел на первое место в группе сборную России, которая в субботу в матче открытия турнира переиграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В следующем туре португальцы 21 июня в Москве встретятся с россиянами, а мексиканцы - в тот же день в Сочи с новозеландцами.

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Мутко остался впечатлен игрой предстоящих соперников сборной России. "Играли две интересные команды, очень непростые, мобильные и техничные. Был интересный футбол с высокими скоростями, мне он понравился, как и болельщикам, атмосфера была прекрасная. Они показали результат, который не дает им возможности дальше ошибаться, так что для сборной России матчи с ними обещают быть непростыми. А у португальцев хватает хороших игроков помимо Роналду", - поделился впечатлениями глава оргкомитета "Россия-2018". Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань примет еще три матча: Германия - Чили (21 июня), Мексика - Россия (24 июня) и один из полуфиналов (28 июня).