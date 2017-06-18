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Эрнандес: мексиканцы в игре с португальцами показали смелый футбол
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Полузащитник мексиканской сборной заявил, что этот ничейный результат очень важен для команды, поскольку позволяет рассчитывать на выход в плей-офф

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес считает, что его команда показала смелый футбол в матче группового этапа Кубка конфедераций со сборной Португалии. Такое мнение футболист высказал журналистам после матча.

Встреча первого тура группы А Португалия - Мексика завершилась со счетом 2:2. Эрнандес отметился голом.

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"Мы сыграли очень хорошо, вы могли видеть, что стиль, в котором мы действовали, был очень смелым - мы старались действовать агрессивно впереди, много прессинговали, искали возможности забить. И в конце концов мы смогли перевернуть ход встречи и заработать очень важное очко. Такие игры добавляют команде уверенности в себе", - сказал Эрнандес.

Он добавил, что этот ничейный результат очень важен для команды, поскольку позволяет рассчитывать на выход в плей-офф. Кроме того, игрок высказался про видеоарбитра, который тестируется на матчах Кубка конфедераций. Во время матча с его помощью впервые на крупных соревнованиях был отменен гол, который забила сборная Португалии. "Сегодня видеотехнологии помогли нам. Но, честно говоря, с ними игра становится немного другой, матч чаще останавливается", - отметил Эрнандес.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве, против мексиканцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 июня в Казани. Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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