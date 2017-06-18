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Нани: португальцы рассчитывают победить сборную России, несмотря на гостевой статус
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В воскресенье португальцы в матче первого тура группового этапа сыграли вничью с мексиканцами - 2:2

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии хотят победить команду России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, несмотря на то, что встреча будет проходить при поддержке российских болельщиков. Об этом заявил полузащитник португальской команды Нани, чьи слова приводит пресс-служба Международной федерации футбола.

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Матч Португалия - Россия пройдет 21 июня в Москве. В воскресенье португальцы в матче первого тура группового этапа сыграли вничью с мексиканцами - 2:2.

"Сборная России - трудный соперник, у нас уже была возможность сыграть с ними, - сказал Нани. - Они будут играть дома с поддержкой своих болельщиков, это станет дополнительной мотивацией. Но у нас есть цель, и мы сконцентрированы только на ней. Мы хотим победить".

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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