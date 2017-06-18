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Очоа: новозеландцы могут осложнить сборной Мексики выход в плей-офф Кубка конфедераций
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Мексиканцы сыграли вничью с португальцами и следующий матч проведут с новозеландцами 21 июня

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии может осложнить команде Мексики выход в плей-офф Кубка конфедераций по футболу. Такое мнение высказал журналистам мексиканский вратарь Гильермо Очоа.

Встреча первого тура группы А Португалия - Мексика, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:2. Следующий матч мексиканцы проведут против команды Новой Зеландии 21 июня в Сочи.

"Мы будем играть и не думать о голах. Главное - сыграть хороший матч и взять три очка. Все говорят, что это слабый соперник (сборная Новой Зеландии - прим. ТАСС), но они тоже хотят набрать очки и могут осложнить нам жизнь", - отметил Очоа.

Вратарь остался недоволен ничьей в матче со сборной Португалии. "Результат для нас не очень хороший, впрочем, он для обеих команд не очень хороший. Я всегда рад играть на таком уровне, представлять свою страну. У нас хорошая команда, мы помогаем друг другу добиваться результата", - добавил он.

Сборная Новой Зеландии в первом туре в субботу проиграла команде России со счетом 0:2. В турнирной таблице с тремя очками лидируют россияне, мексиканцы и португальцы, имея в активе по одному очку, делят второе место, новозеландцы, не набрав баллов, идут последними.

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