Почему-то видеоповторы смотрели после наших голов

Главный тренер сборной Португалии отметил проблемы в игре своей команды

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Португалии в матче Кубка конфедераций по футболу с командой Мексики периодически боялась играть. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

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Встреча первого тура группового этапа группы А завершилась со счетом 2:2. В составе португальцев забитыми мячами отметились Рикарду Куарежма (34-я минута) и Седрик Соареш (86), у мексиканцев отличились Хавьер Эрнандес (42) и Эктор Морено (90). Матч предваряла минута молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии. "Во-первых, от своего имени и от имени игроков, от всей команды я бы хотел выразить соболезнования семьям всех, кто пострадал в лесных пожарах в Португалии", - сказал Сантуш. "В игре мы столкнулись с многими трудностями. Мексиканцы играли агрессивней, быстрей, у нас не всегда была уверенность в том, что мы делали, несколько раз у нас не получались простые передачи, первые 20-25 минут матча мы не показали ничего особенного, - поделился впечатлениями от встречи специалист. - Да, у мексиканцев были проблемы с обороной, но атаковали они много. Мы не всегда играли последовательно, не всегда могли ответить на давление со стороны оппонента".

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Во время перерыва, по словам тренера, он призвал команду играть более агрессивно в атаке и больше использовать короткие передачи. "Однако реакции в начале второго тайма не последовало, поэтому я произвел замены. После этого игра стала получше, она стала более уравновешенной, сбалансированной. Итоговый результат справедлив, хотя, думаю, соперники сыграли даже лучше", - добавил Сантуш. Специалист вновь отметил проблемы в игре своей команды: "Мы давали им слишком много пространства, постоянно теряли мяч. Когда они владели мячом, наши игроки бегали вокруг соперников, что означает, что команда стала бояться играть. Мы не выглядели уставшими, но мексиканцы играли очень динамично. Тем более мы не всегда владели мячом". Почему-то видеоповторы смотрели после наших голов Главный судья матча дважды по ходу матча обращался к помощи видеоассистента. В первом случае взятие ворот команды Мексики было отменено из-за офсайда, во втором - зафиксировано.

"Это новые правила, если футбол от них выиграет - отлично. Но давайте внимательно к этому относиться, потому что не все до конца понимают правила. Почему-то видеопомощник использовался только тогда, когда голы забивали мы. При этом большой вопрос, не придерживал ли кто- то нашего защитника в моменте с их вторым голом", - прокомментировал новшество Международной федерации футбола (ФИФА) Сантуш. В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. В турнирной таблице с тремя очками лидируют россияне, мексиканцы и португальцы, имея в активе по одному очку, делят второе место, новозеландцы, не набрав баллов, идут последними. В следующем туре португальцы 21 июня в Москве встретятся со сборной России, мексиканцы - в тот же день в Сочи с командой Новой Зеландии.