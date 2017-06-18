Африканский колорит

Матч чемпионов Африки и Южной Америки станет первым для столицы, которая в следующем году будет центральным городом чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Елена Полякова/. Тысячи чилийских болельщиков приехали в Москву на первый матч своей сборной на Кубке конфедераций против камерунской команды, который начнется в 21:00 мск на стадионе "Спартак". Камерунцев на московской арене немного, но их легко узнать в толпе по ярким цветам национального флага.

По самым скромным подсчетам, в Москву на матчи Кубка конфедераций приехало две тысячи чилийских фанатов. Для многих это первое путешествие в Россию. Семья из Сантьяго приехала в Россию с двумя детьми на 21 день. Они купили билеты не только на матчи своей команды, но и сборной Португалии в Санкт-Петербурге, чтобы посетить все четыре российских города, принимающих турнир.

Два друга из Вальпараисо пригласили с собой в поездку бразильца Марко, который пообещал, что в следующем году обязательно вернется в Россию на матчи чемпионата мира. "Мне понравилась Москва, она очень яркая, солнечная, как Бразилия. Здесь здорово просто погулять, а потом приехать на красавец-стадион, посмотреть на южноамериканских болельщиков, да и на российских девушек, если честно, тоже", - сказал бразилец.

Волонтеров, помогающих как иностранным, так и российским болельщикам, можно встретить не только у стадиона, но и на улицах Москвы, на центральных туристических маршрутах. Девушки-волонтеры у станции метро "Чистые пруды" за несколько часов до матча объяснили чилийской паре, как удобнее доехать до стадиона "Спартак". По словам волонтеров, в основном иностранные гости интересуются, какие достопримечательности есть поблизости, где поменять деньги и правда ли то, что проезд на московском транспорте во время Кубка конфедераций бесплатный для владельцев Fan ID. По их словам, в Москву приехали не только жители стран-участниц турнира, но и французы, бельгийцы, американцы и даже китайцы, которые также имеют при себе паспорт болельщика и билеты на матчи.

Африканский колорит

Камерунцы приехали в Москву не с пустыми руками. У лавочки на подходе к стадиону они разбили небольшую сувенирную лавку и предлагают приобрести африканские браслеты, флаги и футболки сборной Камеруна. "Спасибо России за гостеприимство, мы тоже хотим сделать ответные подарки", - сказал один болельщик толпе россиян, которые с интересом разглядывали деревянные сувениры. Позже выяснилось, что подарки можно "забрать" за 100-200 рублей.