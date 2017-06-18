Тренер сборной Мексики Осорио поражен атмосферой на "Казань-Арене"

На стадионе в Казани мексиканцы сыграли вничью с португальцами в матче Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Мексики по футболу во время матча Кубка конфедераций с командой Португалии ощущала поддержку трибун "Казань-Арены", стадион подготовлен замечательно и атмосфера была великолепной. Об этом сказал на пресс- конференции главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

Встреча первого тура группового этапа группы А завершилась со счетом 2:2. В составе португальцев забитыми мячами отметились Рикарду Куарежма (34-я минута) и Седрик Соареш (86), у мексиканцев отличились Хавьер Эрнандес (42) и Эктор Морено (90). Матч стал первым на турнире, прошедшим в Казани.

"Казань-Арена" меня просто поразила - атмосфера была замечательная, мы чувствовали поддержу трибун. И поле подготовлено отлично. Хочу поблагодарить всех причастных за прекрасную организацию", - ответил Осорио на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. В турнирной таблице с тремя очками лидируют россияне, мексиканцы и португальцы, имея в активе по одному очку, делят второе место, новозеландцы, не набрав баллов, идут последними. В следующем туре португальцы 21 июня в Москве встретятся со сборной России, мексиканцы - в тот же день в Сочи с командой Новой Зеландии.