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Агент Барбоза: оборона сборной России способна сдержать Роналду
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Барбоза отметил, что мексиканцы заслужили ничью в матче с португальцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оборона сборной России по футболу способна сдержать капитана команды Португалии Криштиану Роналду в предстоящем матче Кубка конфедераций. Такое мнение ТАСС высказал агент Паулу Барбоза.

В воскресенье сборные Португалии и Мексики сыграли между собой вничью со счетом 2:2. Роналду сделал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.

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"Не скажу, что Роналду провел блестящий матч. Неплохой, да, но мы все знаем, что он может играть лучше. Пусть у сборной России и не самая опытная оборона (центральные защитники российской сборной Федор Кудряшов, Виктор Васин и Георгий Джикия на троих провели 18 матчей за национальную команду. - Прим. ТАСС), но и она вполне может сдержать Роналду. В любом случае это игроки сборной, талантливые футболисты", - отметил Барбоза.

"Сборная России не будет испытывать большого давления, команде нечего терять. Преимущество даст и результат первых матчей - команда России выиграла, а сборная Португалии очки потеряла", - добавил португалец.

Барбоза отметил, что мексиканцы заслужили ничью в матче с португальцами. "Сборная Португалии играла недостаточно хорошо и не использовала свой шанс выиграть этот матч. У команды не получалось держать игру под контролем, были проблемы с переходом из обороны в атаку, особенно в первом тайме. Надо отдать должное и мексиканцам, они заслужили эту ничью", - отметил Барбоза.

Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве.

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