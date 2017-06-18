Осорио: мексиканцы выполнили установку на матч и достойно сыграли против португальцев

Встреча первого тура группового этапа группы А завершилась со счетом 2:2

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Мексики по футболу смогла выполнить установку на матч Кубка конфедераций с командой Португалии и сыграла очень достойно. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

"Я успел посмотреть кое-какую статистику, и получается, что мы владели мячом 59 процентов времени, то есть мы показали хорошую игру против действующих чемпионов Европы, - поделился впечатлениями Осорио. - Обе команды начали игру в три нападающих, но в итоге они вынуждены были поменять схему; это говорит много о том, как мы смогли выполнить установку на игру. У них вышли в стартовом составе такие сильные нападающие, как Нани, Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду, странно, что они смогли забить только на 34-й минуте, значит, мы смогли их сдержать".

"У нас были моменты в конце обоих таймов. Иногда игра шла быстро от обороны в атаку. Повторюсь, мы выполнили план на игру, и это позволило нам забить", - добавил он.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. В турнирной таблице с тремя очками лидируют россияне, мексиканцы и португальцы, имея в активе по одному очку, делят второе место, новозеландцы, не набрав баллов, идут последними. В следующем туре португальцы 21 июня в Москве встретятся со сборной России, мексиканцы - в тот же день в Сочи с командой Новой Зеландии.