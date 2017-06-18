Главный тренер сборной Германии Лев поздравил Черчесова с победой над новозеландцами

По словам немецкого специалиста, сборная России по футболу хорошо подготовилась к Кубку конфедераций

СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер сборной Германии по футболу Иоахим Лёв поздравил наставника команды России Станислава Черчесова с победой в матче открытия Кубка конфедераций над новозеландцами. Об этом Лёв рассказал журналистам.

Российская сборная одержала победу со счетом 2:0. Матч состоялся в субботу на стадионе "Санкт-Петербург".

"Мы говорили с Черчесовым перед началом турнира. Я тренировал его, когда он выступал в Австрии, Черчесов был очень сильным игроком с характером, рад, что он вчера победил. Мы обменялись парой сообщений со Станиславом, я его поздравил с победой. Считаю, что сборная России хорошо подготовилась к Кубку конфедераций, а сам турнир пройдет на высочайшем уровне", - сказал Лёв.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе Б сыграют команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.