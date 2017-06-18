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Лев: Кубок конфедераций не является подарком для сборной Германии
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Ранее стало известно, что ворота сборной Германии в предстоящем матче будет защищать Бернд Лено

СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Кубок конфедераций по футболу не является подарком для сборной Германии, команда относится к нему серьезно. Об этом журналистам рассказал главный тренер немецкой сборной Иоахим Лев.

Сборная Германии стартует на Кубке конфедераций матчем с командой Австралии 19 июня в Сочи.

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"Мы рады играть на этом турнире, в России нас приняли исключительно радушно. Команда не может дождаться начала турнира. Многие думают, что Кубок конфедераций что-то вроде подарка для нашей сборной, но это не так. Участие в турнире поможет ребятам набраться опыта, а это очень и очень важно, все относятся к данному соревнованию с полной серьезностью", - сказал Лев.

Ранее стало известно, что ворота сборной Германии в предстоящем матче будет защищать Бернд Лено.

"Я еще не окончательно определился с тем составом, который выйдет на поле в матче против команды Австралии. В любом случае, если даже кто-то не выйдет на поле в первом матче, у ребят будет шанс сыграть против команды Чили. В первую очередь, мы хотели бы грамотно и стабильно сыграть в обороне, так как команда Австралии играет в быстрый футбол", - добавил он.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе Б сыграют команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.

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