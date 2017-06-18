Санчес не вошел в стартовый состав сборной Чили на матч Кубка конфедераций с камерунцами

Ранее сообщалось, что футболист лондонского "Арсенала" не до конца восстановился после травмы ноги

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Чили по футболу Алексис Санчес не вошел в стартовый состав команды на матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций против сборной Камеруна. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что футболист лондонского "Арсенала" не до конца восстановился после травмы ноги. Матч Камерун - Чили пройдет в Москве, начало - в 21:00 мск.

Состав чилийской команды выглядит следующим образом: Джонни Эррера, Маурисио Исла, Хосе Фуэнсалида, Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Жан Босежур, Гари Медель (капитан команды), Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Марсело Диас, Эдсон Пуч.

В составе сборной Камеруна на поле выйдут: Фабрис Ондоа, Эрнест Мабука, Андре-Франк Замбо Ангисса, Адольф Тейку, Мишель Нгаде-Нгаджи, Бенжамен Муканджо (капитан команды), Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог, Себастьен Сиани, Арно Джум, Коллинс Фай.

Сборные Камеруна и Чили выступают в группе B вместе с командами Германии и Австралии.