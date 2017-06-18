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Порядка 170 болельщиков из Германии приедут в Сочи на первый матч Кубка конфедераций
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Встреча пройдет в понедельник на стадионе "Фишт"

СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр ТАСС Максим Алланазаров/. Около 170 немецких болельщиков приедут в Сочи на матч Кубка конфедераций Германия - Австралия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе немецкой сборной.

"Ожидается порядка 170 болельщиков из Германии, которые посетят матч", - сказали в пресс-службе.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани и завершится 2 июля. Сборная Германии стартует на турнире матчем против команды Австралии в понедельник, начало - 18:00 мск. Игра пройдет на стадионе "Фишт".

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