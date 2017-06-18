Болельщики за четыре часа до матча сборных Мексики и Португалии стали собираться возле стадиона

Ориентироваться на местности болельщикам помогали волонтеры, которые на английском языке приветствовали их на "Казань-Арене", а также рассказывали им о сопутствующей инфраструктуре спортивного объекта. Наиболее активными оказались мексиканские болельщики. Они охотно давали интервью, рассказывая о преимуществах своей сборной и о том, что мексиканские футболисты непременно выйдут в полуфинал.

Болельщики за четыре часа до матча стали собираться возле стадиона. Их встречали актеры на ходулях, а также мастера пантомимы. На языке жестов уличные артисты приглашали болельщиков из разных стран в мир большого футбола.

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Улицы Казани с утра переполнены болельщиками, сотни позитивных постов в социальных сетях и круглосуточная вахта футбольных фанатов возле отеля Криштиану Роналду, так город встречает первый матч Кубка конфедераций, который пройдет в воскресенье вечером. На стадионе "Казань-Арена" сыграют сборные Мексики и Португалии.

Болельщики из Мексики охотно приглашали российских любителей футбола для совместных фотосессий. Сомбреро и российский триколор мелькали на сотнях фотографий пользователей в социальных сетях. Был замечен в районе "Казань-Арены" и главный герой комедийного мексиканского телесериала "Красный кузнечик", который также приехал поболеть за свою сборную.

За полтора часа до матча небо над "Казань-Ареной" затянуло тучами, прогремел гром. Однако болельщиков это не смутило, повсюду слышались радостные возгласы, мексиканцы что-то скандировали на испанском.

В ожидании Роналду

Было жарко и далеко за пределами "Казань-Арены". Окрестности вокруг кремля, Кремлевская набережная и центральная улица Баумана начали заполняться любителями футбола с самого утра. Прохожие с удовольствием фотографировались с болельщиками, атмосферу создавали мексиканцы. Информация по количеству приехавших разнилась от трех до четырех тысяч.

Почитатели мастерства Криштиану Роналду и Пепе дежурили у отеля даже по ночам. Напутствовать же команду перед матчем пришли примерно двести человек и несколько съемочных групп. После выхода команды - а это всего пару шагов от порога до автобуса - мнения собравшихся разделились: кто-то говорил, что Роналду вышел первым, кто-то утверждал, что третьим, а кто-то и вовсе отправил его в хвост игроков.

Немного были расстроены жительницы Казани, которые увидели Роналду. "На фотографиях он выглядит значительно лучше, чем в жизни. Наверное, поэтому с ним нельзя делать селфи. Не хочет попасть в социальные сети без грима "Фотошопа", - поделилась впечатлениями с ТАСС жительница Казани Елена.

Тренировки под прицелом СМИ

Команды прибыли в Казань еще несколько дней назад и провели по несколько тренировок, и именно занятия с участием лидера португальцев и мадридского "Реала" привлекали наибольшее количество представителей СМИ. Больше всего всех волновало психологическое состояние форварда, которого испанская прокуратура обвиняет в неуплате налогов, что может повлечь уход из "королевского клуба". Однако, как заверили журналистов некоторые игроки и главный тренер команды Фернанду Сантуш, Роналду сосредоточен на работе и настраивает окружающих только на победу.

Посмотреть первый матч Кубка конфедераций в Казани с участием Мексики и Португалии приехали и VIP-болельщики. В их числе президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, его помощник Звонимир Бобан, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Кубка конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани и завершится 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.