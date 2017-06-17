Пускай отдыхают

Фанаты чилийской команды начали собираться на Манежной площади за 4-5 часов до игры, которая должна начаться в 21:00 мск на столичном стадионе "Спартак"

Фанаты чилийской команды начали собираться на Манежной площади за 4-5 часов до игры, которая должна начаться в 21:00 мск на столичном стадионе "Спартак". Когда количество собравшихся насчитывало 40-50 человек, чилийцы устроили перфоманс. Группа начала исполнение национальных песен под аккомпанемент нескольких барабанов.

Гости российской столицы из Латинской Америки вызвали живой интерес москвичей, гулявших в тот момент по центру города. Вокруг группы чилийцев буквально за несколько минут собралось живое кольцо зевак, которые с улыбкой наблюдали за южноамериканцами и снимали происходящие на мобильные телефоны.

"Мы хотели показать москвичам, как умеют болеть за футбол в Чили, - рассказал ТАСС один из чилийских болельщиков по имени Паоло. - У вас живут приятные люди, которые радушно приняли нас. Мне кажется, им понравилось наше шоу".

"Кто бы что ни говорил, Кубок конфедераций важное для нас событие. Наша команда приехала побеждать, и мы сделаем все, чтобы им помочь. Сегодня игра с Камеруном - не думаю, что нам будет легко, поскольку это первый наш матч на турнире. Но мы обязаны побеждать и подтверждать свой высокий статус", - сказал он.