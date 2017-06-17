МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Чилийские болельщики устроили гулянья в центре Москвы перед матчем национальной сборной с командой Камеруна на Кубке конфедераций по футболу.
Фанаты чилийской команды начали собираться на Манежной площади за 4-5 часов до игры, которая должна начаться в 21:00 мск на столичном стадионе "Спартак". Когда количество собравшихся насчитывало 40-50 человек, чилийцы устроили перфоманс. Группа начала исполнение национальных песен под аккомпанемент нескольких барабанов.
Гости российской столицы из Латинской Америки вызвали живой интерес москвичей, гулявших в тот момент по центру города. Вокруг группы чилийцев буквально за несколько минут собралось живое кольцо зевак, которые с улыбкой наблюдали за южноамериканцами и снимали происходящие на мобильные телефоны.
"Мы хотели показать москвичам, как умеют болеть за футбол в Чили, - рассказал ТАСС один из чилийских болельщиков по имени Паоло. - У вас живут приятные люди, которые радушно приняли нас. Мне кажется, им понравилось наше шоу".
"Кто бы что ни говорил, Кубок конфедераций важное для нас событие. Наша команда приехала побеждать, и мы сделаем все, чтобы им помочь. Сегодня игра с Камеруном - не думаю, что нам будет легко, поскольку это первый наш матч на турнире. Но мы обязаны побеждать и подтверждать свой высокий статус", - сказал он.
За акцией на Манежной площади в стороне наблюдали сотрудники правопорядка. "Разгонять? - переспросил сотрудник МВД. - Разве они совершают какие-то правонарушения? Они ведут себя в рамках закона, да и другим людям нравится их представление, люди приехали смотреть футбол, пускай отдыхают".
Спустя полчаса песен и плясок процессия отправилась в сторону стадиона на метро. В городской подземке чилийцы продолжили гулянья, но кроме как удивления и улыбок, ничего другого у окружающих это не вызвало. В целости и сохранности представители Южной Америки добрались до арены "Спартак".