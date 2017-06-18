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Шишкин: сборной России необходимо закрыть всех португальских игроков, а не только Роналду
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Российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе "Спартак" в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российским футболистам для достижения положительного результата в матче против сборной Португалии необходимо закрыть всю команду соперника, а не только Криштиану Роналду. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Роман Шишкин.

В стартовом матче Кубка конфедераций подопечные Станислава Черчесова переиграли новозеландцев со счетом 2:0. Российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе "Спартак" в Москве.

"Не сказал бы, что это основная задача (закрыть Криштиану Роналду), хотя, конечно, на него можно сделать акцент. Он звезда мирового футбола и лидер сборной. Но Португалия - это команда, и будем играть именно против команды", - сказал Шишкин.

В воскресенье сборная России провела тренировку на стадионе футбольного клуба ЦСКА в Москве в рамках подготовки ко второму туру Кубка конфедераций.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани и завершится 2 июля.

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