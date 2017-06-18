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Роналду выйдет в основе сборной Португалии на матч Кубка конфедераций с мексиканцами
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Встреча начнется на стадионе "Казань-Арена" в 18:00 мск

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч Кубка конфедераций по футболу с командой Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Матч первого тура группового этапа между сборными Португалии и Мексики пройдет в воскресенье в Казани. Встреча начнется на стадионе "Казань-Арена" в 18:00 мск.

Полностью состав португальской сборной выглядит следующим образом: Руй Патрисиу - Жозе Фонте, Пепе, Рафаэл Геррейро, Седрик - Жоау Моутинью, Вильям Карвалью, Андре Гомеш - Нани, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду (капитан команды).

В составе сборной Мексики сыграют: Гильермо Очоа - Карлос Сальседо, Диего Рейес, Эктор Морено - Джонатан дос Сантос, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Мигель Лайюн - Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес.

Ранее сообщалось, что матч начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии. Португальцы проведут матч в траурных повязках.

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