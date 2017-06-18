Участник трех чемпионатов мира австралиец Кэхилл рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

Кэхилл отметил, что игроки сборной Австралии с нетерпением ждут своего стартового матча в Сочи на Кубке конфедераций

СОЧИ, 18 июня. /Спец. Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Капитан сборной Австралии по футболу 37-летний Тим Кэхилл рассчитывает сыграть на чемпионате мира в России в следующем году. Об этом он рассказал журналистам.

В составе сборной Австралии Кэхилл провел 98 матчей и забил 48 мячей, он участвовал в чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов. "Конечно, я надеюсь сыграть на чемпионате мира в России. Я всегда отношусь к своей карьере профессионально. Моя цель - быть на этом турнире, и не важно, на какое время я появлюсь на поле, на пять минут или на весь матч", - сказал он.

Кэхилл отметил, что игроки сборной Австралии с нетерпением ждут своего стартового матча в Сочи на Кубке конфедераций, где они сыграют с действующими чемпионами мира немцами.

"Мы полны нетерпения, нас очень хорошо встретили. Наша подготовка выходит на финишную прямую. Я больше десяти лет нахожусь в сборной Австралии. За последние три года я видел, что у нас общий путь развития, мы играем на мировом уровне. На прошлом чемпионате мира у нас было много молодых игроков. Наша команда прошла свой путь и играя в Азии, мы стали сильнее", - добавил Кэхилл.

Он считает, что излишнее давление может помешать сборной Германии на Кубке конфедераций. "Главное для нас - вера в нашу игру и наш подход; мы знаем, что у немцев молодая команда, с большим количеством новых игроков. Они победители чемпионата мира, на них направлены все взгляды и они чувствуют давление, это может им помешать. Если мы сделаем все правильно, то сможем разбить их", - подчеркнул капитан сборной Австралии.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Австралии сыграет в группе B с командами Германии (19 июня, Сочи), Камеруна (22 июня, Санкт-Петербург), Чили (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.