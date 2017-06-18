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Футболист сборной РФ Ерохин заявил, что восстановится от травмы к матчу с португальцами
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Полузащитник получил небольшое повреждение в игре с новозеландцами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Александр Ерохин примет участие в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с португальцами, его травма не носит серьезный характер. Об этом Ерохин заявил журналистам.

В стартовом матче Кубка конфедераций подопечные Станислава Черчесова выиграли у новозеландцев со счетом 2:0. Ерохин был заменен в конце встречи, а после стало известно о том, что футболист получил повреждение.

"Было повреждение, но я восстановлюсь и буду готов к матчу с португальцами", - сказал Ерохин.

Российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе "Спартак" в Москве.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани и завершится 2 июля.

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