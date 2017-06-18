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Постекоглу: россияне смогут достойно противостоять сильнейшим командам Кубка конфедераций
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Главный тренер сборной Австралии считает, что в матче с новозеландцами команда России выглядела сильной и спаянной

СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу сможет выглядеть достойно, играя против самых сильных соперников на Кубке конфедераций. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу.

В субботу сборная России обыграла новозеландцев (2:0) в стартовом матче Кубка конфедераций.

"Мы смотрели матч сборной России, команда выглядела сильной и спаянной. Конечно, фактор домашнего поля играет роль, дома играть всегда легче. Им было важно хорошо начать. Сборной России будет непросто, но они смогут играть достойно против лучших команд на турнире", - сказал Постекоглу.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля. Сборная Австралии сыграет в группе B с командами Германии (19 июня, Сочи), Камеруна (22 июня, Санкт-Петербург), Чили (25 июня, Москва). В группе А выступают сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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