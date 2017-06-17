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Уинн: новозеландцам не хватило опыта игры с большими командами в матче со сборной РФ
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По словам защитника, в следующем матче с мексиканцами особенно важными станут первые 20 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Новой Зеландии не хватило опыта противостояния большим командам в матче Кубка конфедераций против сборной России. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник новозеландцев Деклан Уинн.

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В субботу новозеландцы проиграли сборной России (0:2) в стартовом матче Кубка конфедераций.

"Мы понимали, что все игры на турнире будут сложными. Как вчера сказал наш тренер Энтони Хадсон, нам не часто приходится играть с большими командами, в этом смысле нам действительно не хватает такого опыта. Думаю, это сказалось и вчера", - отметил Уинн.

"Это был великолепный опыт - сыграть на такой арене против команды страны-организатора при 50 тысячах зрителей", - добавил Уинн.

В среду новозеландцам предстоит сыграть с командой Мексики. "Думаю, мексиканцы физически готовы к турниру так же хорошо, как и сборная России. Поэтому для нас очень важны первые 20 минут. Мы должны справиться со стартовым натиском, тогда будет возможность рассчитывать на успех в этой игре", - сказал Уинн.

Матч Мексика - Новая Зеландия состоится 21 июня в Сочи.

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